Palmeiras vende mais de 31 mil ingressos para jogo contra o Botafogo pela Libertadores

Nessa quarta-feira, o Palmeiras conta com o apoio da torcida para reverter a derrota na ida por 2 a 1 para o Botafogo para avançar de fase na Libertadores. Em parcial atualizada nesta terça-feira, 31,2 mil ingressos já foram comercializados.

As duas equipes chegam com a moral elevada para o jogo após ganharem os seus respectivos clássicos no último domingo. O Verdão ganhou do São Paulo por 2 a 1 e o Glorioso goleou o Flamengo por 4 a 1, ambos times jogaram em casa, pela 23ª rodada do Brasileirão.

No primeiro embate, o Botafogo foi superior e triunfou por 2 a 1, no Nilton Santos. Luiz Henrique e Igor Jesus marcaram para os cariocas, ao passo que Maurício fez o gol do Palmeiras.