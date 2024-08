Venezuelano chega a SP para fechar com Corinthians: 'Não pensei duas vezes'

Próximo de ser anunciado como novo reforço do Corinthians, o venezuelano José Martínez desembarcou em São Paulo nesta terça-feira. O volante de 30 anos segue para realizar exames médicos antes de assinar o contrato com o Timão.

"Estou super feliz de vestir a camisa do Corinthians. Quando me falaram sobre o Corinthians não pensei duas vezes e tomei a decisão de vir, porque já queria vir ao Brasil, ainda mais para um equipe grande como o Corinthians. Recebi muitas mensagens em minhas redes. Quero ver como a torcida se comporta, como é o estádio. Quero desfrutar de cada momento com a equipe", disse José Martínez no desembarque.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, para efetuar a contratação de Martínez em definitivo, o Corinthians vai pagar cerca de US$ 1,8 milhões (R$ 10 milhões) ao Philadelphia Union, dos EUA.