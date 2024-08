Fluminense confirma venda de Alexsander para clube da Arábia Saudita

Na manhã desta terça-feira (20), o Fluminense anunciou a venda do meio-campista Alexsander para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O volante de 20 anos assinou com o time árabe por três temporadas, até 2027. O Tricolor das Laranjeiras segue com 15% da mais-valia de uma futura venda do atleta.

Alexsander se despede do Fluminense com três títulos conquistados: Libertadores (2023), Recopa Sul-Americana (2024) e Campeonato Carioca (2023). No total, foram 63 partidas realizadas, dois gols marcados e três assistências distribuídas. Nesta temporada, o volante participou de 26 jogos.

Revelado pelo time carioca, o Moleque de Xerém estreou profissionalmente em novembro de 2022. De lá para cá, se tornou um dos nomes importantes do meio-campo do Fluminense, além de atuar em alguns momentos na lateral esquerda.