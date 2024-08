Fabinho Soldado recusa convite para assumir futebol do Inter e segue no Corinthians

Atual diretor executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado recusou um convite da diretoria do Internacional para assumir a mesma função no clube gaúcho. Ambas as equipes estão na parte de baixo na classificação do Brasileirão.

Demitido no último dia 11, o ex-volante Magrão era o executivo de futebol do Colorado. Campeão mundial e da Libertadores com o Inter em 2006, Fabinho Soldado foi convidado para assumir o cargo, mas recusou com o argumento de que não poderia deixar o Corinthians em um momento tão delicado da temporada.

O dirigente agradeceu ao presidente Alessandro Barcelos e reiterou seu respeito pelo clube gaúcho. A informação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem