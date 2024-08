Desfalcado, Flamengo avança em preparação para pegar o Bolívar nas oitavas da Libertadores

Seguindo preparação para as oitavas da @Libertadores! ??? #VamosFlamengo

?: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/GOOVdQHlf3

? Flamengo (@Flamengo) August 20, 2024

Em contrapartida, o Flamengo poderá contar com o retorno de uma peça importante no meio-campo. O volante Erick Pulgar, que cumpriu suspensão no clássico do último domingo, volta a ficar à disposição do treinador rubro-negro.

O grupo fechará a preparação para o embate nesta quarta-feira e, na sequência, viajará para a Bolívia. O Flamengo visita o Bolívar nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores.