Conmebol anuncia mudança de horário de Brasil x Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Conmebol comunicou na manhã desta terça-feira a mudança no horário do duelo entre Brasil e Equador, no dia 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A partida foi adiada em 15 minutos. Anteriormente, o confronto seria disputado às 21h45 (de Brasília) e, agora, será realizado às 22h.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL comunicó el cambio de horario en partido de #EliminatoriasSudamericanas.