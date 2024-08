Bayern encerra amistosos da pré-temporada com goleada sobre Grasshopper

Aos 23 minutos, o Bayern de Munique chegou ao seu terceiro gol. Mathys Tel recebeu um belo lançamento de Joshua Kimmich, driblou o marcador e acertou um lindo chute para anotar um golaço.

Já no fim do jogo, aos 45 minutos, o Bayern transformou a vitória em goleada. Raphael Guerreiro cruzou na medida em cobrança de falta perto da área e Thomas Muller finalizou livre de marcação para o fundo do gol.