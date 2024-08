Vasco sofre para lidar com Bolasie, do Criciúma, no Brasileirão

O Vasco da Gama encontrou problemas para lidar com Yannick Bolasie, do Criciúma, nesta edição do Campeonato Brasileiro. Em dois jogos contra os cariocas, o congolês marcou três gols e deu duas assistências.

Na partida do primeiro turno, em São Januário, o Criciúma surpreendeu e goleou o Vasco por 4 a 0. Na ocasião, Bolasie balançou as redes uma vez e contribuiu com dois passes para gol. Inclusive, este jogo marcou a demissão de Ramón Díaz.

Já no duelo do segundo turno, disputado neste domingo, no Estádio Heriberto Hulse, Bolasie brilhou mais uma vez e marcou os dois gols do Criciúma no empate em 2 a 2. O segundo tento, inclusive, foi marcado nos acréscimos do segundo tempo.