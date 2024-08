TV Cultura transmite Bundesliga a partir do próximo domingo

Congratulations to @Holstein_Kiel's Timo Becker who has been presented with his Milka #BundesligaFPOTS award for his sportsmanship against @SVWW_official! ?? pic.twitter.com/bPOvfDuheO

O St. Pauli conseguiu acesso à Bundesliga após 13 anos na segunda divisão do futebol alemão, quando foi rebaixado em 2011. O clube de um bairro popular de Hamburgo vai acompanhar o Holstein Kiel, que também subiu.

O time retorna para disputar o campeonato pela nona vez, destacando-se não apenas pelo futebol, mas por sua forte identidade progressista e anticapitalista. Desde os anos 1980, o clube, que baniu nazistas de sua torcida, tornou-se um símbolo de resistência, lutando contra racismo, machismo e LGBTfobia. Com um histórico de pioneirismo em questões sociais e políticas, o St. Pauli é também um ícone de luta e identidade.