Seleção Brasileira feminina estreia com vitória sobre Filipinas no qualificatório Pré-Mundial de basquete

A Seleção Brasileira feminina de basquete venceu Filipinas, por 77 a 74, na estreia do qualificatório Pré-Mundial, em Ruanda, na África, nesta segunda-feira. Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do grupo C.

A partida foi muito equilibrada, com nove trocas de liderança ao longo dos quatro períodos de jogo. O Brasil entrou no último quarto liderando por três pontos, chegou a tomar a virada, mas recuperou a vantagem e conseguiu a vitória.

"Feliz com a nossa estreia. Meu primeiro jogo como treinadora da Seleção adulta. Filipinas fez um grande jogo, quero dar os parabéns, nos fizeram sofrer bastante. Mas o que importava hoje era a vitória e nós conseguimos cumprir nosso objetivo. Primeiro jogo, nervosismo, mas saímos na frente", disse a técnica Bruna Rodrigues.