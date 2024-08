São Paulo envia ofício à CBF denunciando homofobia por parte de torcedores do Palmeiras durante clássico

O São Paulo enviou um ofício à CBF nesta segunda-feira denunciando casos de homofobia por parte de torcedores do Palmeiras, no Allianz Parque, durante o clássico do último domingo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada, primeiro, pela TNT Sports e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Durante a partida, alguns torcedores do Palmeiras entoaram o canto "dale dale ô, pra cima delas". Os gritos, porém, não foram aderidos por todo o estádio. O árbitro do jogo, Raphael Claus, também não relatou a situação na súmula e nem paralisou o duelo.

Além disso, há outra situação que o clube também denuncia. Enquanto Patryck estava sendo atendido em campo, no segundo tempo, após cair desacordado, é possível ouvir alguém gritando "morreu, mais uma bicha morta". O lateral são-paulino saiu de ambulância e foi prontamente levado ao hospital, onde fez exames e passou a noite em observação.