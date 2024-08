São Paulo anuncia contratação por empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi

No São Paulo, o zagueiro reencontrará quatro companheiros de seus tempos no Grêmio: o lateral Rafinha, o meia Alisson e os atacantes Luciano e Ferreirinha.

Caso seja inscrito no BID (Boletim informativo diário) da CBF, Ruan pode fazer sua estreia com a camisa do São Paulo já na próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória. A partida está marcada para domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.