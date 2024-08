Santos abre venda de ingressos para jogo contra o Amazonas; veja valores e como comprar

O Peixe, agora, é o segundo colocado do torneio, com 37 pontos. Antes de encarar o Amazonas, a equipe alvinegra irá encarar o Guarani, neste meio de semana, pela 22ª rodada da Segunda Divisão. O duelo ocorre nesta quarta-feira, às 19h, no Brinco de Ouro.

Veja abaixo os preços dos ingressos para Santos x Amazonas, por setor:

Geral Santista (Portão 22)



Inteira: R$ 80,00



Meia e Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00