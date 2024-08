Palmeiras: Mayke faz trabalho no gramado e pode ser reforço na Libertadores

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta segunda-feira, após a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no último domingo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira agora passa a pensar no Botafogo, adversário em jogo de volta das oitavas da Libertadores.

O lateral direito Mayke, participou de parte do trabalho no gramado com o elenco. O camisa 12 foi desfalque nos últimos três jogos do Palmeiras (contra Flamengo, Botafogo e São Paulo), por dores na panturrilha direita. Sem o atleta, Marcos Rocha e Giay têm atuado na posição.

O atacante Dudu, em estágio de recondicionamento físico elaborado pelo Núcleo de Saúde e Performance, também participou parcialmente do trabalho em campo. O camisa 7 ainda deve ficar de fora da equipe por mais um período. Seu último jogo foi contra o Internacional, no último dia 4.