Palmeiras diz que buscará identificar e punir torcedores por manifestações homofóbicas contra o São Paulo

O Palmeiras se manifestou nesta segunda-feira sobre as manifestações homofóbicas de torcedores do clube durante clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque, no último domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Através de nota nas redes sociais, o Verdão disse que "tomará as providências cabíveis para identificar, responsabilizar e punir indivíduos e grupos que se manifestaram de forma homofóbica".

Durante o Choque-Rei, alguns torcedores do Palmeiras entoaram o canto "dale dale ô, pra cima delas". Os gritos, porém, não foram aderidos por todo o estádio. Nesta segunda-feira, o São Paulo enviou um ofício à CBF denunciando a situação.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia toda e qualquer forma de discriminação e tomará as providências cabíveis para identificar, responsabilizar e punir indivíduos e grupos que se manifestaram de forma homofóbica no clássico realizado ontem no Allianz Parque. Nascemos das diferenças, lutamos contra a intolerância para seguir existindo e não aceitamos condutas preconceituosas em nossa casa", manifestou o clube em nota.