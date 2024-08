Lateral do São Paulo, Patryck é diagnosticado com fratura na clavícula e segue internado em hospital

O jovem lateral esquerdo Patryck Lanza foi diagnosticado nesta segunda-feira com uma fratura na clavícula direita. O São Paulo confirmou a lesão do defensor, que segue internado no Hospital Albert Einstein.

Patryck, no entanto, deve receber alta ainda nesta segunda-feira. O lateral passou por uma série de exames neurológicos no hospital, para onde foi encaminhado após deixar o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, de ambulância.

O lateral entrou em campo no lugar de Ferreirinha, que também sofreu lesão durante a derrota para o Palmeiras. No segundo tempo, após choque com Estevão, Patryck bateu a cabeça no gramado e caiu desacordado. O jogador foi rapidamente retirado de campo pela ambulância.