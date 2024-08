São Paulo: Laterais viram dor de cabeça às vésperas de 'decisão'

O técnico Luis Zubeldía terá de lidar com um problemão às vésperas do duelo decisivo na Libertadores, contra o Nacional, do Uruguai, pela volta das oitavas de final, no Morumbis. Isso porque o São Paulo provavelmente não terá os dois substitutos diretos nas laterais para esse confronto.

Igor Vinícius, que vem sendo preservado dos últimos jogos por causa do risco elevado de lesão, ainda não tem prazo para voltar a ser relacionado e, por enquanto, aprimora a forma física, dando espaço para o jovem Moreira substituir Rafinha, dono da lateral direita, quando necessário.

Já na lateral esquerda, Patryck deu um grande susto no elenco do São Paulo neste domingo, durante o clássico contra o Palmeiras, ao cair desacordado após disputa aérea e deixar o Allianz Parque de ambulância. Embora consciente, o jovem foi encaminhado para o hospital Albert Einstein para realizar exames de imagem.