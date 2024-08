Grêmio realiza treino tático e finaliza preparação para enfrentar o Fluminense pela Libertadores

Nesta segunda-feira, o Grêmio encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. O técnico Renato Portaluppi comandou um treino físico e tático no CT do Vasco da Gama, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Antes do trabalho, ainda no hotel, os atletas e comissão técnica analisaram vídeos do adversário. Em seguida, após o aquecimento, os jogadores que irão a campo realizaram atividades táticas sob o comando de Renato Portaluppi. Já o restante do grupo fez um treino técnico em outro campo do CT.