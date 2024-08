Fluminense x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao confronto pela Libertadores

Um choque de tricolores define um brasileiro classificado para as quartas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira. O Fluminense recebe o Grêmio a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta das oitavas.

Os gremistas ganharam por 2 a 1 na ida, disputada na semana passada, e podem jogar pelo empate. O jogo será transmitido por ESPN e Disney+.

Com o resultado no primeiro jogo, o Fluminense precisa devolver uma vitória por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou ganhar por dois ou mais de vantagem para se classificar diretamente, mantendo a defesa do título.