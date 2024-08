Fanzone: um novo jeito de participar do GP São Paulo de F1

eventim.com.br/f1saopaulo O kartódromo Ayrton Senna, de Interlagos, vai virar um grande parque de diversões para o fã de automobilismo nos três dias do Formula 1 GP São Paulo 2024: interação com pilotos, shows diários, talk shows e simuladores. Esta área exclusiva, a Fanzone, é um presente dos promotores da corrida aos fãs do esporte. A venda de ingressos começa no dia 10 de setembro, às 12h (de Brasília), no site da tiqueteira oficial do GP São Paulo,

Quem estiver na Fanzone poderá acompanhar os treinos, a Sprint e a corrida através de seis telões de alta definição instalados no kartódromo. No domingo, será possível ver também a corrida da Porsche Cup e da Fórmula 4 nos telões. Nos três dias haverá um show musical, sempre às 17h.

Entre outras atrações, a Fanzone oferecerá simuladores de vento para sentir na pele a velocidade de um carro de F1, simulador para troca de pneus e pontos para selfies com capacetes gigantes. Além disso, através do Driver's Engagement, o público poderá interagir com os pilotos, que subirão no palco para atenderem os fãs. Por fim, a atração principal aparece no dia 2 de novembro, e o nome será anunciado no próximo dia 3 de setembro.