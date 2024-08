Corinthians recebe com "enorme surpresa" a suposta relação entre PCC e agenciamento de jogadores

O Corinthians emitiu uma nota oficial na tarde desta segunda-feira, alegando "enorme surpresa" com a suposta relação do PCC (Primeiro Comando da Capital) com o agenciamento de jogadores que assinaram contrato com o clube.

Segundo matéria publicada pelo colunista Josmar Jozino, do UOL, Rafael Maeda Pires, homem forte do PCC até maio de 2023, teria agenciado jogadores de times grandes do futebol paulista. Rafael, mais conhecido como Japa, foi encontrado morto no bairro do Tatuapé ano passado.

Ainda de acordo com a reportagem, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) teria feito uma delação que sinaliza que Japa intermediou o agenciamento de vários jogadores de futebol, como Du Queiroz e Igor Formiga, contratados inicialmente para a base do Timão. Du chegou a atuar no profissional e fez parte da campanha do vice-campeonato da Copa do Brasil de 2022.