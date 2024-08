Com empate do Vitória contra o Cruzeiro, Corinthians termina rodada no Z4 do Brasileiro

O Corinthians terminou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro no Z4. O empate entre Vitória e Cruzeiro por 2 a 2 na noite desta segunda-feira, no Barradão, fez com que o Timão voltasse à zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

O Vitória chegou aos 22 pontos, mesma pontuação do Corinthians, mas com vantagem no número de triunfos, primeiro critério de desempate da liga. A equipe baiana tem seis vitórias na competição, duas a mais em relação ao alvinegro, e por isso pulou para a 16ª posição.

O Vitória chegou a abrir 2 a 0 contra o Cruzeiro, mas ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, e a Raposa buscou a igualdade em Salvador.