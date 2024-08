Com desfalques, Rosario Central chega ao Brasil para duelo contra o Fortaleza pela Sul-Americana

Nesta segunda-feira, o Rosario Central desembarcou no Brasil para o jogo contra o Fortaleza, pela volta das oitavas de finais da Sul-Americana. A equipe terá que lidar com desfalques para avançar de fase.

De acordo com o Olé, Marcou Rubén não se recuperou de lesão muscular e Agustín Módica sofreu uma ruptura no ligamento do joelho na derrota para o Independiente, por 1 a o, no último sábado, pela liga local.

Enzo Copetti, por sua vez, está com gastroenterocolite e é dúvida para o duelo, conforme informou o jornal. Outra baixa certa, por fim, é Jonatan Campaz, que está suspenso para o confronto.