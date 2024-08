Campeonato Paulista Adulto de Vôlei começa sem surpresas

Seis partidas marcaram, no fim de semana, a abertura do Campeonato Paulista de Vôlei Adulto, Divisão Especial 2024, três pelo masculino e três pelo feminino. As equipes mandantes do principal torneio regional do país acabaram levando a melhor sobre as visitantes e conseguiram, de maneira geral, vitórias tranquilas na estreia

A exceção ficou por conta do atual campeão no masculino, o Vedacit Vôlei Guarulhos, que recebeu o Esporte Clube Praia e precisou do tie-break para conseguir o resultado positivo. Venceu a equilibrada partida por 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 25/27, 20/25, 25/21 e 18/16. O Suzano Vôlei completou a rodada ao marcar 3 a 0 no Super Vôlei Santo André (25/16, 25/13, 25/16) e o Sesi Bauru bateu o Climed /Atibaia também por 3 a 0 (25/21, 25/19 e 25/23).