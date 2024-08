Balanço do Corinthians registra dívida de R$ 2,15 bilhões e déficit no primeiro semestre; veja detalhes

A dívida do Corinthians cresceu e está avaliada em R$ 2,15 bilhões, segundo o balanço financeiro do mês de junho, o qual a reportagem da Gazeta Esportiva teve acesso. Além disso, o Timão apresentou um déficit de R$ 30,3 milhões no primeiro semestre da gestão do presidente Augusto Melo.

O valor de R$ 2,15 bilhões registrado engloba R$ 1,4 bilhão de passivo do clube e R$ 710,1 milhões do financiamento da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal.

