Galo altera local de jogo contra o Flu para preservar gramado da Arena MRV

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG comunicou que alterou o local do jogo contra o Fluminense, pela 24ª rodada do Brasileirão, da Arena MRV para o Mineirão. O objetivo da troca é a preservação do gramado da casa do Galo.

Com isso, o clube mineiro acredita que por conta da mudança haverá tempo hábil para as melhorias das condições do campo. Os donos das cadeiras e camarotes serão comunicados posteriormente sobre a forma de resgate dos bilhetes. As informações da venda de ingressos do jogo, marcado para sábado, às 21h (de Brasília), também será divulgada em breve.

Recentemente, o gramado da Arena MRV foi alvo de críticas até mesmo dos jogadores do Atlético-MG. Após o empate contra o Cuiabá, por 1 a 1, o atacante Paulinho externou a sua insatisfação sobre o tema, inclusive, sugerindo mandar os jogos em outro local.