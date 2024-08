Após vitória em Choque-Rei, Palmeiras vira a chave e encara Botafogo em jogo decisivo na Libertadores

O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1 na tarde do último domingo, no Allianz Parque, em duelo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira, porém, não terá tanto tempo para comemorar o triunfo no clássico e já passa a pensar no duelo decisivo da Libertadores que tem pela frente.

Na quarta-feira, o Palmeiras volta ao Allianz Parque para enfrentar o Botafogo, em duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília). O Verdão precisa reverter a desvantagem de 2 a 1 sofrida no primeiro jogo, no Nilton Santos.

Do lado de lá, a equipe carioca também vem confiante. O Glorioso bateu o rival Flamengo, por 4 a 1, no Nilton Santos. Assim, retomou a liderança do Brasileirão, com 46 pontos conquistados. O Verdão fica na terceira posição, com 41 pontos.