Vasco leva gol no fim e fica no empate com o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro

Carrasco do Vasco em São Januário, Bolasie aprontou novamente contra o clube carioca. O atacante brilhou mais uma vez, marcou duas vezes, sendo a segunda nos acréscimos, e empatou para o Criciúma: 2 a 2, neste domingo, no Heriberto Hulse, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo no Heriberto Hulse foi animado. Bolasie abriu o placar logo aos cinco minutos. O Vasco, contudo, reagiu ainda no primeiro tempo e chegou à virada. Entretanto, o Gigante da Colina pagou caro pelo recuo na reta final e viu o atacante deixar tudo igual, aos 48 minutos.

Com o empate, o Vasco agora tem 28 pontos em 22 jogos e está na 10ª colocação, enquanto o Criciúma, com 25 pontos em 21 partidas, está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro.