Técnico Rafael Paiva alerta para oscilação do Vasco: "Precisa evoluir logo"

O Vasco recuou no fim e pagou caro contra o Criciúma, neste domingo, no Heriberto Hülse. Bolasie marcou aos 48 minutos da etapa final e impediu a vitória carioca. O jogo ficou em 2 a 2, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Paiva liga o alerta para a oscilação do time.

"A oscilação no final do jogo é o que está nos incomodando demais, a gente tem total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido. Contra o Fluminense, fizemos um jogo linear, com equilíbrio do início até o final. Mas a gente precisa de mais jogos nesse nível, isso está nos custando alguns pontos valiosos. Poderíamos estar numa colocação melhor do que agora, mais tranquilos. Precisamos dar a resposta logo", afirmou Rafael Paiva, em declaração publicada pelo ge.