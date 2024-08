Talles Magno sente problema no joelho e vira preocupação no Corinthians

A tendência é que o jogador seja melhor avaliado neste domingo, em São Paulo. O elenco vai se reapresentar no CT Joaquim Grava e iniciará a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, na terça-feira, pela Copa Sul-Americana.

O DM do Corinthians conta neste momento com: Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Raniele (estiramento na panturrilha direita) e Romero (desconforto na parte posterior da coxa esquerda). Yuri Alberto está em transição após cirurgia de retirada da vesícula biliar.

Neste sábado, o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Fluminense no Maracanã, em jogo de poucas emoções. Com o resultado, o Timão escapou momentaneamente do Z4 do Campeonato Brasileiro.