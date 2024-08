"Só falta assinar", afirma Marcos Braz sobre negociações entre Flamengo e Michael

Michael despediu-se do Al-Hilal, da Arábia Saudita, após conquistar a Supercopa do Rei Saudita contra o Al-Nassr por 4 a 1. O jogador, agora livre no mercado, está muito próximo de acertar sua ida ao Flamengo. Marcos Braz, vice-presidente do Rubro-Negro, contou o que falta para que a negociação se concretize.

"As janelas estão abertas ainda, nós temos uma contratação que está muito adiantada. Que todos sabem que é o Michael. Não está certo porque não está assinado, só conto quando assino. Mas está muito adiantado, a gente vai continuar indo no mercado. Só falta ele (Michael) estar aqui e assinar. Falta assinar", disse Marcos Braz, na zona mista após derrota dura, por 4 a 1, contra o Botafogo pelo Brasileirão.

Caso o negócio aconteça, Michael volta ao Flamengo para a sua segunda passagem no time do Rio de Janeiro. A primeira aconteceu entre 2020 e 2021, quando participou de 105 jogos e balançou as redes em 23 oportunidades. Pelo Rubro-Negro, foi duas vezes campeão da Supercopa do Brasil, além de levantar um Campeonato Brasileiro e uma Recopa Sul-Americana.