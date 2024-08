Roma empata com Cagliari, e Lazio vence Venezia pela abertura do Campeonato Italiano

Inizia la riresa di #CagliariRoma. Forza Roma!

Com o triunfo, a Lazio subiu para a 2ª colocação do Calcio, com os mesmos três pontos que o líder Verona. A Roma, com apenas uma unidade, se encontra na 13ª colocação.

Na 2ªrodada do Italiano, a Roma recebe o Empoli no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília). Já a Lazio visita a Udinese, um dia antes, às 13h30.