Retrospecto entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque tem sido equilibrado nos últimos cinco anos

Uma vitória marcante para a torcida são-paulina aconteceu em 2019. Após empate sem gols no tempo normal, o São Paulo venceu o Palmeiras por 5 a 4 nos pênaltis e eliminou o rival em pleno Allianz, avançando à final do Paulistão daquele ano.

Outro triunfo importante do Tricolor foi no ano de 2020. Em outubro, o time comandado à época por Fernando Diniz superou o clube palestrino por 2 a 0, fora de casa, graças a gols de Reinaldo e Vitor Bueno.

Já do lado palmeirense, duas goleadas chamam a atenção. A primeira delas em abril de 2022, quando na final do Paulistão, o Palmeiras de Abel Ferreira goleou o adversário por 4 a 0 no jogo de volta, dentro de seus domínios, e levou mais um troféu do Estadual. Danilo, Zé Rafael e Veiga marcaram para os donos da casa.

A mais recente goleada aconteceu no último duelo entre as equipes no Allianz Parque. Pela 29ª rodada da Série A, o Verdão atropelou o Tricolor por 5 a 0. Breno Lopes (2x), Piquerez (2x) e Marcos Rocha balançaram a rede para a equipe mandante.

Resta saber, agora, se Palmeiras e São Paulo farão mais um confronto equilibrado no Allianz Parque. Abel Ferreira e Luis Zubeldía vivem um dilema sobre escalarem ou pouparem seus titulares, uma vez que ambos os clubes possuem duelos decisivos pela Libertadores após o clássico.