Rato reprova conduta de rivais e prevê 'climão' no condomínio: "Todo mundo mora aqui perto"

Wellington Rato reprovou a conduta de alguns jogadores do Palmeiras após a derrota do São Paulo no Choque-Rei deste domingo, por 2 a 1, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois do apito final, uma grande confusão se formou ainda no gramado devido a algumas provocações por parte dos palmeirenses. Wellington Rato, entretanto, não concordou com o tipo de comemoração feita por alguns de seus rivais, prevendo um clima constrangedor nos próximos dias no condomínio em que muitos atletas são-paulinos e palmeirenses residem.

"Todo mundo mora aqui perto, se vê no dia a dia. Tem uns que querem fazer uma graça porque estão jogando na casa deles, querem fazer uma graça para a torcida. Aí no outro dia se encontra no prédio e aí? Aí pode gerar uma confusão maior. Tem que saber ganhar, saber aproveitar a vitória, mas não faltar com respeito ao adversário", disse Wellington Rato ao Premiere.