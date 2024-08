Pouco eficiente, Internacional perde para o lanterna Atlético-GO pelo Brasileiro

O Internacional pecou na eficiência e perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO na tarde deste domingo, no Estádio Antônio Accioly, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o lanterna Dragão voltou a vencer na liga nacional depois de 13 jogos de jejum.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio em Goiânia. As equipes dividiram a posse de bola e criaram chances para inaugurar o marcador, mas não foram eficientes. O Atlético-GO teve problemas com a parte física do time, já que o zagueiro Pedro Henrique e o atacante Derek Freitas deixaram o gramado lesionados.

Já na segunda etapa, o Atlético-GO aproveitou vacilo da defesa colorada e abriu o placar aos 23 minutos, com o atacante Jan Hurtado. O volante Thiago Maia errou passe na saída de bola e o centroavante do Dragão não perdoou, com chute forte para não dar chance ao goleiro Rochet.