Palmeiras x Internacional: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro feminino

O time feminino do Palmeiras entra em campo neste domingo, contra o Internacional, pela 14ª rodada do Brasileirão da categoria. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

O Verdão vem de uma grande vitória no clássico contra o São Paulo. Na rodada anterior, a equipe derrotou o Tricolor por 5 a 1, em Cotia, e se reabilitou do revés para o Corinthians.

As palestrinas, atualmente, ocupam o quarto lugar da tabela, com 25 pontos conquistados - oito triunfos, um empate e quatro derrotas.