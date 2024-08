Palmeiras não perde para o São Paulo no Brasileiro desde 2021; relembre última derrota

Prontos pro clássico! Em vídeo, os detalhes dos nossos ajustes finais pra amanhã ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/a3JJSkiq2d

? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 17, 2024





Depois disso, o Palmeiras acumulou três vitórias e dois empates em cinco clássicos contra o São Paulo pelo Brasileiro. Em 2022, o Alviverde derrotou o rival por 2 a 1 no Morumbis, no primeiro turno, e empatou sem gols em casa no returno. No ano seguinte, duas vitórias: 2 a 0 no Morumbis e 5 a 0 no Allianz Parque.

No primeiro turno desta edição, em jogo válido pela quarta rodada, Palmeiras e São Paulo ficaram no 0 a 0. A partida marcou a estreia do técnico Luis Zubeldía no Morumbis.

Neste domingo, os rivais vão se enfrentar pela quarta vez na temporada. Ao todo, foram três jogos que terminaram empatados, sendo dois em 0 a 0. Um deles deu ao São Paulo o título da Supercopa do Brasil, após triunfo sobre o Palmeiras nos pênaltis.