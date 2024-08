Palmeiras empata com XV de Jaú em estreia na tarceira fase do Campeonato Paulista sub-20

Neste domingo, o Palmeiras empatou com o XV de Jaú em 1 a 1, no Estádio Zezinho Magalhães, em Santo André, pela primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista sub-20. Erick Belé anotou o gol dos visitantes e Marquinhos marcou para os mandantes.

Com o resultado, ambas as equipes somaram seus primeiros pontos no grupo 23. Além deles, Botafogo-SP e Novorizontino, que se enfrentam nesta terça-feira, completam a chave.