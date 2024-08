Napoli chega a acordo com o Benfica para a contratação de David Neres

David Neres completou sua segunda temporada no Benfica de forma completamente oposta da primeira. Quando chegou, em 2022/2023, ele foi bastante utilizado, tendo marcado 12 gols e distribuido 15 assistências.

Com a chegada de Di María na temporada seguinte, Neres perdeu seu espaço de titular e balançou as redes cinco vezes, além de ter dado cinco passes para gol. O grande momento de sua carreira foi no Ajax, na temporada 2018/2019, quando ajudou a equipe holandesa a chegar às semifinais da Champions League.

Além destes clubes, David Neres também possui passagem pelo São Paulo, clube no qual foi revelado. O jogador, no entanto, fez apenas oito partidas na equipe profissional do Tricolor, já que rapidamente foi negociado com o Ajax.