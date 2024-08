Mallorca x Real Madrid: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela 1ª rodada do Espanhol

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O Real Madrid chega para o início da temporada espanhola com moral. Na última quarta-feira, a equipe do técnico Carlo Ancelotti foi campeã da Supercopa da Uefa pela sexta vez, após vencer a Atalanta, da Itália, por 2 a 0. Mbappé, grande reforço do time, e Valverde marcaram os gols da vitória.

Do outro lado, o Mallorca vem de uma boa pré-temporada. Em sete amistosos disputados, a equipe mandante não perdeu nenhum. Foram seis vitórias e um empate no período.