Lyon perde para o Rennes fora de casa em estreia no Francês

O Lyon estreou no Campeonato Francês com derrota. Neste domingo, a equipe perdeu para o Rennes, por 3 a 0, no Roazhon Park. Bourigeaud e Gouiri marcaram os gols da vitória dos donos da casa.

O Lyon busca nesta temporada conquistar a classificação à Liga dos Campeões. Na última edição do Francês, a equipe ficou na sexta colocação, com 53 pontos conquistados. Do outro lado, o Rennes se juntou a Marselha, PSG, Lille, Auxerre, Lens e Monaco na tabela - todos com três pontos.

O próximo compromisso do Lyon está marcado para o este sábado, contra o Monaco, no Groupama Stadium, pela segunda rodada do Francês. O Rennes joga no domingo, contra o Estrasburgo, pela mesma competição.