"Longe de ser de propósito", diz Estêvão em pedido de desculpas a Patryck por lance em Choque-Rei

O atacante Estêvão se desculpou com o lateral esquerdo Patryck, do São Paulo, por lance que obrigou o atleta são-paulino a deixar o clássico contra o Palmeiras de ambulância no segundo tempo da partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O palmeirense desejou boa recuperação ao companheiro de trabalho e negou que tenha sido na maldade.

"Muito longe de ser de propósito, muito mais longe ainda de ser maldade, quem me conhece sabe q eu nunca faria isso com um irmão um amigo um colega de trabalho, nem com ninguém. Irmão perdão, tô aqui para o que precisar, conta comigo, espero q volte logo se recupere o mais rápido possível, em oração por você", disse Estêvão.

Em disputa no alto com Estêvão, Patryck acabou batendo a cabeça no chão e caiu no gramado desacordado. Imediatamente, os jogadores pediram atendimento médico. Após os primeiros socorros, o jovem saiu de campo de ambulância e seguiu ao hospital, onde passará a noite internado para ser observado.