Leila celebra vitória do Palmeiras em clássico e convoca torcida para jogo contra o Botafogo

Com o triunfo em casa, o Verdão voltou a vencer no Brasileirão depois de quatro jogos e se mantém no G4 da competição, com 41 pontos somados. Flaco López, decisivo, foi o autor dos dois gols do Palmeiras, enquanto Luciano marcou para o Tricolor.

Agora, todas as atenções do Alviverde se voltam ao confronto diante do Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), também no Allianz Parque. O clube paulista precisa reverter uma desvantagem de 2 a 1 para avançar às quartas da Libertadores, já que saiu derrotado no Nilton Santos por 2 a 1.