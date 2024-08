Já classificado, São Bernardo perde do Confiança e desperdiça chance de assumir vice-liderança da Série C

Pela 19ª rodada da Série C do Brasileirão, o São Bernardo, no próximo sábado, encara o Floresta, às 17h (de Brasília), no Estádio 1ª de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Já o Confiança, no mesmo dia e horário, visita o Sampaio Corrêa no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

O Confiança inaugurou o marcador aos 8 minutos da etapa incial com gol anotado por Eduardo Moura. Os mandantes fecharam a conta do duelo no final, aos 36 minutos da etapa final, com tento cravado, desta vez, por Thiago Santos.

Confira os outros resultados deste domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro: