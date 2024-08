Com um a mais na reta final, Botafogo-SP empata em casa com o Paysandu pela Série B

O Paysandu abriu o placar da partida logo aos 12 minutos. Cazares acertou bom passe para Borasi, que saiu na cara do gol. O meia do Papão driblou o goleiro e estufou as redes dos donos da casa.

O Botafogo-SP chegou ao gol de empate aos 20 minutos. Alexandre Jesus recebeu lindo lançamento do campo de defesa, invadiu a área e bateu no canto do goleiro. No entanto, o atacante estava impedido, e o gol foi devidamente anulado.

Todavia, o tento não fez falta. Já na reta final do primeiro tempo, aos 45 minutos, Alexandre Jesus colocou a bola nas redes mais uma vez. O atacante aproveitou cruzamento de Victor Andrade, subiu mais alto que a defesa do Paysandu e cabeceou a bola no ângulo, deixando tudo igual em Ribeirão Preto.

Alexandre Jesus voltou a aparecer aos sete minutos do segundo tempo. O atacante foi derrubado por Quintana na área, e o árbitro assinalou pênalti a favor do Botafogo-SP. Contudo, após analisar o lance no VAR, o juiz desmarcou a penalidade.

A situação do Paysandu se complicou aos 29 minutos. Para impedir contra-ataque do Botafogo-SP, o zagueiro Wanderson puxou Victor Andrade, que sairia na cara do gol. O árbitro mostrou cartão vermelho direto para o defensor, e os visitantes ficaram com um a menos na reta final do jogo.

Mesmo com um jogador a mais, o Botafogo-SP não conseguiu superar a defesa do Paysandu novamente. Aos 52 minutos, a equipe mandante perdeu ótima chance ao parar em duas grandes defesas do goleiro Diogo Silva.