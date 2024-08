Com larga vantagem, Haaland lidera em gols marcados no Inglês desde sua estreia no Manchester City

A distância de Haaland para o segundo colocado é grande. O egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, é quem aparece atrás do centroavante no quesito, com 38 gols.

Ollie Watkins, do Aston Villa, fica em terceiro. O atacante inglês anotou 34 tentos. O ponta direita Bukayo Saka, do Arsenal, e o sueco Alexander Isak, do Newcastle, completam o top 5, com 31 gols cada.

Erling Haaland fez sua estreia pelo Manchester City na Premier League em agosto de 2022. De lá para cá, ele foi campeão e artilheiro das duas temporadas que disputou. Agora, o norueguês vai em busca de seu terceiro prêmio e troféu seguido na competição.

Os Citizens voltam a campo no próximo sábado, às 11h (de Brasília), contra o Ipswich Town, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.