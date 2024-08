Com jovens da base, Corinthians se reapresenta após empate com Fluminense; veja como foi atividade

O Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã deste domingo, após o empate por 0 a 0 com o Fluminense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade contou com a presença de alguns jovens das categorias de base.

Os laterais Jacaré (2007) e Tabone (2005); os zagueiros Lorenzo (2007) e Rafael Venâncio (2007); os meio-campistas Bruninho (2007), Joaquim (2008) e Luiz Eduardo (2007); além dos atacantes Kaue (2008), Nicolas (2008) e Richard Henry (2008) completaram o treino deste domingo.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fluminense ficaram na parte interna do CT para trabalhos regenerativos. O restante participou de ativação na academia, aqueceu no gramado e realizou atividade de enfrentamento comandada pelo técnico Ramón Díaz.