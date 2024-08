Carille pede "muito cuidado" ao Santos para evitar lesões e aponta retorno de Chermont contra o Guarani

O Santos terá uma semana diferente. Depois de um período com apenas um jogo na semana, o Peixe tem o desafio de disputar dois jogos em quatro dias. O técnico Fábio Carille mostrou-se preocupado com essa sequência e pediu cuidado para evitar lesões a essa altura do campeonato.

"É muito bom (jogar uma vez na semana), acho que é o que todo técnico quer. Você trabalha, recupera, fortalece e trabalha melhor para a equipe. Essa semana vai ser diferente, principalmente do jogo do Guarani para o do Amazonas, onde não tem muito tempo. É um mês que temos que ter muito cuidado. O mês de agosto é o que tem mais lesões, historicamente. Está acontecendo aí, na Série A, na Série B. Temos que ter cuidado, não passar da conta. Há muitos anos o mês de agosto é o que temos que ter cuidado", avaliou.

O Peixe foi derrotado por 1 a 0 pelo Avaí, neste sábado, na Vila Viva Sorte. A equipe retorna a campo na quarta-feira para enfrentar o Guarani, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Para esse duelo, o treinador do Peixe tem a expectativa de contar com o retorno do lateral direito JP Chermont.