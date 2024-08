Brasiliense goleia o Brasil de Pelotas e avança para as quartas da Série D

O Brasiliense goleou o Brasil de Pelotas por 5 a 0 neste domingo, no Serejão, no segundo jogo das oitavas de final da Série D do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Joãozinho, Gabriel Pedra (2), Igor Morais e Tobinha.

A vitória por 4 a 1 na ida já havia deixado a classificação para as quartas encaminhada para a equipe do Distrito Federal. Com as duas goleadas, o placar agregado do confronto foi de 9 a 1.