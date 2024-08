Botafogo goleia Flamengo, retoma liderança do Brasileirão e ganha moral para pegar o Palmeiras

O Botafogo deu nova prova de força no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Fogão goleou o Flamengo por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada, e recuperou a liderança do Brasileirão.

Com força máxima, o Botafogo se impôs no clássico, inclusive fisicamente. Superior, o Fogão deu um recado, reforçou que é um grande candidato ao título do Brasileiro e abriu vantagem sobre o rival.

Já o Flamengo agora amarga uma sequência de três jogos sem ganhar pelo Brasileirão (duas derrotas e um empate). Para piorar, o Rubro-Negro tem mais um problema: Arrascaeta saiu lesionado no início do clássico deste domingo. Com 46 pontos, o Botafogo está na liderança do Brasileirão, com um ponto a mais do que o Fortaleza, que tem um jogo a menos em relação ao clube carioca. Já o Flamengo, com 41 pontos em 22 jogos, está na quarta colocação.